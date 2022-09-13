Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова влаштувала розбірки у мережі через невдоволення у коментарях під останнім відео.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова часто викликає різні скандали у мережі. Кожна критика в бік молодої дружини артиста зустрічається шпильками у відповідь і висміюванням будь-якого недоліку.

На колишню дружину співака Репяхова навіть подала до суду за обзивання та влаштувала публічний скандал. Саму дівчину не бентежить, що в артиста вона закохалася ще неповнолітньою, її звинувачують у останньому розлученні Павлика та висміюють за неоднозначну поведінку.

"Я вже забула, як чоловік виглядає 😁" - пише Репяхова. «Старіє з кожним днем)))» - пожартував сам Павлик.

У мережі відповіли: «Старіє; Дуже класні 😍; Ну, дехто пів року не бачив 🤷‍♀️; Які ви гарні 😍🔥; Ой, курча 😂; Я 7 місяців не бачила чоловіка, тому думаю ви не забули, як він виглядає; Довго не протягне 😂молодець від кожної по дитині; Та красень он у вас; Хтось забув, як виглядає чоловік, батько, син, брат через війну, а хтось через те, що чоловік за кордоном дає концерти; Дід🤦‍♀️; У вас не видно щирих почуттів, один до одного».

На цьому Репяхова не зупинилася і спробувала зачепити коментаторів у відповідь: "Сьогодні вранці прочитала чудовий коментар стосовно свого чоловіка", - написала Репяхова.

"Моє обличчя, коли Наталка назвала мого чоловіка дідом", - продовжила Катя.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.

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