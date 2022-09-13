Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто вызывает различные скандалы в сети. Каждая критика в сторону молодой супруги артиста встречается ответными колкостями и высмеиванием любого недостатка.

На бывшую супругу певца Репяхова даже подала в суд за обзывательства и устроила публичный скандал. Саму девушку не смущает, что в артиста она влюбилась еще несовершеннолетней, ее обвиняют в последнем разводе Павлика и высмеивают за неоднозначное поведение.

«Я уже забыла, как муж выглядит 😁» - пишет Репяхова. «Стареет с каждым днем)))» - отшутился сам Павлик.

В сети ответили: «Стареет; Очень классные😍; Ну, кое-кто пол года не видел 🤷‍♀️; Как вы хороши 😍🔥; Ой, цыпленок😂; Я 7 месяцев не видела мужчину, так что думаю вы не забыли, как он выглядит; Долго не протянет 😂молодец от каждой по ребёнку; Да красавец вон у вас; Кто-то забыл, как выглядит муж, отец, сын, брат из-за войны, а кто-то из-за того, что мужчина за границей дает концерты; Дед🤦‍♀️; У вас не видно искренних чувств, друг к другу».

На этом Репяхова не остановилась и попыталась задеть комментаторов в ответ: "Сегодня утром прочитала прекрасный комментарий по отношению к своему мужу", - написала Репяхова.

"Мое лицо, когда Наташа назвала моего мужа дедом", - продолжила Катя.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.