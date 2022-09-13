Співачка Ольга Цибульська трохи повеселилася на камеру зі своїм зірковим колегою Віталієм Козловським під музику.

Відома українська співачка Ольга Цибульська активно веде свою сторінку в соцмережах, тому її шанувальники не встигають нудьгувати і завжди перебувають у курсі подій у житті зірки. Артистка частенько радує кумедними кадрами зі свого життя і цього разу не став винятком.

Наразі співачка показала артиста, з яким не бачилася з 23 лютого. Кадри довгоочікуваної зустрічі вона виклала у Instagram-stories.

«Боже, гляньте, хто до мене підсів», - каже Цибульська, позуючи впритул до Віталія Козловського.

Дія, зважаючи на все, відбувається в студії звукозапису.

Після цього зірки вирішили трохи розрядити обстановку та повеселитися.

На наступних кадрах Ольга танцює разом із Віталією, а потім застрибує на нього.

Раніше ми писали, українська співачка Анжеліка Рудницька у нещодавньому інтерв'ю журналістам нагадала, що Віталій Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги у Москві. Однак це не завадило Володимиру Зеленському 23 серпня напередодні Дня Незалежності нагородити його орденом.

"У 2018 році Віталій Козловський на День перемоги в Москві виступав. Влада це не зупинила, і вони йому дали орден", - заявила Рудницька.

Нагадаємо, що Ольга Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовою, Лазарєвою та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.