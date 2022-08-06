Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и о ТикТок, где ведет блоге. А в этот раз Цибульская опубликовала видео, рассмешив украинцев.

Оля прошлась по Бузовой, Лазарева и другим российским звездам. Звезда отметила, чтобы больше их музыка не играла.

"Кстати, скоро новый трек", - написала Оля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Бузова, то вообще не слуха ни голоса. Это точно. Украина превыше всего", "100%", "Оля, молодец, красотка", "Почему в черный цвет покрашены", "Красотка", "Вы очень классная", "Этот звук", "Моя хорошая, я сейчас так люблю украинские песни", "Класс", "А Тату можно?", "Боже избавь ту гадость слушать. Наши песни, музыка, такие мелодичные, такие крутые. Цибульская - красотка наша. Мы любим тебя и твои песни. Зацепила "Скандалом".

Напомним, Цибульская с сыном отправились на тюннинг и кардинально изменили имидж

А еще Politeka сообщала, что Цибульская поделилась воспоминаниями и показала своего "краша"

Также Politeka писала, что Денисенко оскандалилась отдыхом в Турции, Цибульская стала на защиту актрисы