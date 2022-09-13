Известная украинская певица Ольга Цибульская активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому ее поклонники не успевают заскучать и всегда находятся в курсе событий в жизни звезды. Артистка частенько радует забавными кадрами из своей жизни и этот раз не стал исключением.
Сейчас певица показала артиста, с которым не виделась с 23 февраля. Кадры долгожданной встречи она выложила в Instagram-stories.
«Боже, гляньте, кто ко мне подсел», - говорит Цибульская, позируя вплотную к Виталию Козловскому.
Действие, судя по всему, происходит в студии звукозаписи.
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После этого звезды решили немного разрядить обстановку и повеселиться.
На следующих кадрах Ольга танцует вместе с Виталией, а потом запрыгивает на него.
Ранее мы писали, украинская певица Анжелика Рудницкая в недавнем интервью журналистам напомнила, что Виталий Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в москве. Однако это не помешало Владимиру Зеленскому 23 августа, в канун Дня Независимости, наградить его орденом.
"В 2018 году Виталий Козловский на День победы в москве выступал. Власть это не остановило, и они ему дали орден", – заявила Рудницкая.
Напомним, что Ольга Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.