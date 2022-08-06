Оля Цибульская рассказала, что ее тоже мучает и накрывает.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская сейчас активно дает благотворительные концерты и собирает деньги на помощь ВСУ. В перерыве между выступлениями она еще и успевает записывать новые песни.

Артистке стало немного скучно и она решила ответить на вопросы пользователей сети и поделиться личным.

Так, одна из ее подписчиц похвалила знаменитость за оптимизм и заметила, что Оля Цибульская всегда на позитиве, много улыбается и шутит. Певица поблагодарила ее за наблюдение, но призналась, что ее часто "накрывает и она расстраивается.

"Меня тоже накрывает очень часто, сейчас, как никогда часто. Но я понимаю, что я в том состоянии ничего не могу ни себе, ни людям. Потому я пытаюсь тянуть себя за челку", - рассказала Оля Цибульская.

Также она призналась, что никогда не брала участия в розыгрышах и лотереях. При этом артистка отметила, что ни в коем случае не отговаривает других - попробовать это сделать.

"У меня ни одного раза не было лотерей или розыграшей выигранных. Но это не значит, что такого не происходит. Просто у меня немного другой путь", - закончила Оля Цибульская.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

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