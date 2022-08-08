Певица Ольга Цибульская подняла патриотический дух, ведь сейчас чрезвычайно важно верить в лучшее, не приходить в упадок.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская находится в постоянном контакте с поклонниками и делает это в основном с помощью социальной сети Инстаграм. Звезда частенько рассказывает, что интересного происходит в ее жизни.

Чтобы порадовать поклонников и хоть немного улучшить себе настроение, Ольга показала задорное видео со своими родителями. Кадры она разместила в своих stories.

«Меня крыло сегодня эмоционально целый день. Но родители, которые танцуют на этом видео через боль, окрыляют и дарят счастье», - поделилась певица.

В кадре папа и мама артистки танцуют, прижавшись друг к дружке.

«Украинцы – мы такие, поем и танцуем. Даже когда душа плачет», - добавила Оля Цибульская.

Ранее мы писали, певица и телеведущая Оля Цыбульская, которая довела до слез Тину Кароль, перепев ее хит «Скандал», продолжает переводить русскоязычные хиты своих звездных коллег. После Насти Каменских и Тины Кароль Оля взялась за Светлану Лободу. Цыбульская метко перепела ее хит «Скучала» и сняла свое видео, в котором показала новую прическу.

Напомним, что Цибульская, лежа под капельницей, рассказала о своем здоровье: "Я чувствую себя..."

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.