Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишилася в Україні і запустила свій соціальний проект з пошуку зниклих людей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала кілька фото у різних образах та розповіла про подарунок від українців.

Так, на фото Катю можна побачити в незвичайних модних образах, які вона зібралася роздарувати своїм шанувальникам за донати.

"А тепер про подарунки для вас! Разом з українськими дизайнерами ми в мій День народження зробили благодійний дроп із семи унікальних речей. Протягом місяця ми розігруватимемо ці речі серед тих, хто зробив внесок 100 гривень і більше. Важлива умова – донат не повинен бути анонімним, адже так ми Вас не знайдемо", - розповіла телеведуча під підписом до фото.

Також Осадча подякувала шанувальникам за привітання та розповіла про мільйон гривень, які вдалося зібрати:

"Дякую за кожне привітання, читаю та плачу від кількості теплих побажань та слів подяки. У свій день народження я почала великий збір для покупки будинку для сім'ї, яка виховує 10 дітей. я дуже дякую за підтримку, перший день зібрали вже перший мільйон, але попереду ще 2".

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