Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Украине и запустила свой социальный проект по поиску пропавших людей, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила несколько фото в разных образах и рассказала о подарке от украинцев.

Так, на фотографиях Катю можно увидеть в необычных модных образах, которые она собралась раздарить своим поклонникам за донаты.

"А теперь о подарках для вас! Вместе с украинскими дизайнерами мы в мой День рождения сделали благотворительный дроп из семи уникальных вещей. В течение месяца мы будем разыгрывать эти вещи среди тех, кто внес вклад 100 гривен и больше. Важное условие – донат не должен быть анонимным, ведь так мы Вас не найдем", - рассказала телеведущая в подпии к фото.

Также Осадчая поблаголарила поклонников за поздравления и рассказала о миллионе гривен, которые удалось собрать:

"Благодарю за каждое поздравления, читаю и плачу от количества теплых пожеланий и слов благодарности. В свой День рождения я начала большой сбор для покупки дома для семьи, воспитывающей 10 детей. я очень благодарю за поддержку, первый день собрали уже первый миллион, но впереди еще 2".

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