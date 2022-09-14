Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка під час війни залишилася в Україні, а нещодавно їй довелося звільнитися з роботи на телебаченні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка виклала миле фото, а у підписі до нього розповіла подробиці про збирання коштів її іменного благодійного фонду, який вона днями представила.

Як видно, свою посаду Лілія проілюструвала чарівним фото, на якому з'явилася у незвичайному образі. Вона зафіксована біля річки та мосту в похмурий осінній день, але простягла руку в небо, склавши долонею половинку серця. А у підписі до публікації телезірка закликала українців робити добрі справи та попросила про допомогу.

"І дуже важливо - я не прошу тих, чиї долі війна вже зламала чи надкусила, кого позбавила житла, заробітку, хто через неї знесилений - я навпаки прошу допомогти зневіреним тих, хто взмозі це зараз зробити. У мене серед підписників - актори, співаки, дизайнери, бренди, тож, давайте долучайтеся до допомоги! Важлива кожна копійка! Як-то кажуть, з миру по нитці! Даруйте добро, віддавайте його, аби ваше добро міг прийняти той, хто дійсно того потребує. Багато з вас уже доєдналися, але давайте піднажмемо! P.S. І ні - мені несоромно просити, адже не менш важливо не тільки допомагати, а й просити по допомогу! Давайте разом запустимо такий собі бумеранг добра!", - написала Ребрик.

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