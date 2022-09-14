Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая во время войны осталась в Украине, а недавно ей пришлось уволиться с работы на телевидении, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила милое фото, а в подписи к нему рассказала подробности о сборе средств ее именного благтворительного фонда, который она на днях представила.

Как видно, свой пост Лилия проиллюстрировала очаровательным фото, на котором появилась в необычном образе. Она запечатлена у реки и моста в хмурый осенний день, но протянула руку в небо, сложив ладонью половинку сердечка. А в подписи к публикации телезвезда призвала украинцев делать добрые дела и попросила о помощи.

"И очень важно – я не прошу тех, чьи судьбы война уже сломала или надкусила, кого лишила жилья, заработка, кто из-за нее обессилен – я наоборот прошу помочь отчаявшимся тех, кто в состоянии это сейчас сделать. У меня среди подписчиков - актеры, певцы, дизайнеры, бренды, поэтому давайте присоединяйтесь к помощи! Важна каждая копейка! Как говорится, из мира по нитке! Простите добро, отдавайте его, чтобы ваше добро мог принять тот, кто действительно в этом нуждается. Многие из вас уже присоединились, но давайте поднажмем! P.S. И нет – мне не стыдно просить, ведь не менее важно не только помогать, но и просить о помощи! Давайте вместе запустим такой бумеранг добра!", - написала Ребрик.

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