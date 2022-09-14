На своїй сторінці в Instagram популярна блогерка та переможниця 9-го сезону шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, Даша Квіткова докладно розповідає про своє життя і не втрачає жодної події.
Незважаючи на те, що ефектна блондинка народила лише рік тому сина Лева, вона вже замислюється про другу дитину.
Однак не все так просто, у Даші виявилися великі проблеми зі спиною, і медики заборонили їй будь-які навантаження. Про це вона розповіла у своїх сторіс.
«Лікар заборонив її навантажувати. Навіть на силові тренування не можна ходити», - повідомила Квіткова і додала смайлик, що плаче.
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Але блогерка не впадає у відчай і вже знайшла рішення, вона записалася на йогу.
«І якщо ми хочемо другу дитину, мені потрібно відновити спину та розтягувати її», - поділилася вона з фоловерами.
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