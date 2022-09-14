Переможниця одного із сезонів "Холостяка" Даша Квіткова готова стати мамою вдруге, але не все так просто.

На своїй сторінці в Instagram популярна блогерка та переможниця 9-го сезону шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, Даша Квіткова докладно розповідає про своє життя і не втрачає жодної події.

Незважаючи на те, що ефектна блондинка народила лише рік тому сина Лева, вона вже замислюється про другу дитину.

Однак не все так просто, у Даші виявилися великі проблеми зі спиною, і медики заборонили їй будь-які навантаження. Про це вона розповіла у своїх сторіс.

«Лікар заборонив її навантажувати. Навіть на силові тренування не можна ходити», - повідомила Квіткова і додала смайлик, що плаче.

Але блогерка не впадає у відчай і вже знайшла рішення, вона записалася на йогу.

«І якщо ми хочемо другу дитину, мені потрібно відновити спину та розтягувати її», - поділилася вона з фоловерами.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна з ванної показала, як "народжується" краса

Як повідомляла Politeka, "Приємно слухати українською": Квіткова з "Холостяка" поділилася секретами ідеального макіяжу.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна здивувала "новою" зовнішністю після повернення в Україну: "Така мініатюрна"