Победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова готова стать мамой во второй раз, но не всё так просто.

На своей странице в Instagram популярная блогерша и победительница 9-го сезона шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, Даша Квиткова подробно рассказывает о своей жизни и не упускает ни одного события.

Несмотря на то, что эффектная блондинка родила всего год назад сына Льва, она уже задумывается о втором ребенке.

Однако не всё так просто, у Даши оказались большие проблемы со спиной и медики запретили ей любые нагрузки. Об этом она рассказала в своих сторис.

«Врач запретил ее нагружать. Даже на силовые тренировки нельзя ходить», - сообщила Квиткова и добавила плачущий смайлик.

Но блогерша не отчаивается и уже нашла решение, она записалась на йогу.

«И если мы хотим второго ребенка, мне нужно восстановить спину и растягивать ее», - поделилась она с фолловерами.

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