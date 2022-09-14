На своей странице в Instagram популярная блогерша и победительница 9-го сезона шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, Даша Квиткова подробно рассказывает о своей жизни и не упускает ни одного события.
Несмотря на то, что эффектная блондинка родила всего год назад сына Льва, она уже задумывается о втором ребенке.
Однако не всё так просто, у Даши оказались большие проблемы со спиной и медики запретили ей любые нагрузки. Об этом она рассказала в своих сторис.
«Врач запретил ее нагружать. Даже на силовые тренировки нельзя ходить», - сообщила Квиткова и добавила плачущий смайлик.
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Но блогерша не отчаивается и уже нашла решение, она записалась на йогу.
«И если мы хотим второго ребенка, мне нужно восстановить спину и растягивать ее», - поделилась она с фолловерами.
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