Популярна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка здобула славу завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", поділилася з шанувальниками гарною новиною.

Як пише Politeka.net , про Аїду Ніколайчук заговорили після того, як вона перемогла у третьому сезоні вокального шоу "Х-фактор".

На своїй сторінці в Instagram виконавиця активно ділиться подробицями творчого життя, але не говорить про особисте.

В останній публікації Аїда повідомила своїх шанувальників гарну новину. Вже незабаром вийде новий кліп на пісню під назвою "Ліхтар". Ніколайчук вкотре підігріла інтерес ефектним фото, на якому вона позує у чорній сукні в обтяжку та з великим вирізом. Свій образ вона доповнила солом'яним капелюшком, сонцезахисними окулярами та маленькою сумочкою на плечі.

«Вже незабаром виходить моя нова пісня «Ліхтар». Якщо чекаєш, став у коментарях ❤️», - попросила артистка фанатів.

Шанувальники Ніколайчук, серед яких дуже багато іноземців, у коментарях одразу ж обдарували її компліментами:

"Хороший профіль красива Аїда",

"Вау, простота - найкраще вираження елегантності ...",

"З хвилюванням чекаю кумира!",

"Таке гарне фото у тебе ❤️😍",

"Дуже ошатно і красиво, ти така чудова ❤️😘💛💙",

"Ух ти яка", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу .

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.

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