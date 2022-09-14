Як пише Politeka.net , про Аїду Ніколайчук заговорили після того, як вона перемогла у третьому сезоні вокального шоу "Х-фактор".
На своїй сторінці в Instagram виконавиця активно ділиться подробицями творчого життя, але не говорить про особисте.
В останній публікації Аїда повідомила своїх шанувальників гарну новину. Вже незабаром вийде новий кліп на пісню під назвою "Ліхтар". Ніколайчук вкотре підігріла інтерес ефектним фото, на якому вона позує у чорній сукні в обтяжку та з великим вирізом. Свій образ вона доповнила солом'яним капелюшком, сонцезахисними окулярами та маленькою сумочкою на плечі.
«Вже незабаром виходить моя нова пісня «Ліхтар». Якщо чекаєш, став у коментарях ❤️», - попросила артистка фанатів.
Шанувальники Ніколайчук, серед яких дуже багато іноземців, у коментарях одразу ж обдарували її компліментами:
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"Хороший профіль красива Аїда",
"Вау, простота - найкраще вираження елегантності ...",
"З хвилюванням чекаю кумира!",
"Таке гарне фото у тебе ❤️😍",
"Дуже ошатно і красиво, ти така чудова ❤️😘💛💙",
"Ух ти яка", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу .
Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.
Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.