Популярная украинская певица Аида Николайчук, снискавшая славу благодаря победе в шоу "Х-фактор", поделилась с поклонниками хорошей новостью.

Как пишет Politeka.net, об Аиде Николайчук заговорили после того, как она победила в третьем сезоне вокального шоу "Х-фактор".

На своей странице в Instagram исполнительница активно делится подробностями творческой жизни, но не говорит о личной.

В последней публикации Аида сообщила своим поклонникам хорошую новость. Уже совсем скоро выйдет новый клип на песню под названием "Ліхтар". Николайчук в очередной раз подогрела интерес эффектным фото, на котором она позирует в черном платье в обтяжку и с большим вырезом. Свой образ она дополнила соломенной шляпкой, солнцезащитными очками и маленькой сумочкой на плече.

«Уже совсем скоро выходит моя новая песня «Ліхтар». Если ждешь, стал ❤️ в комментариях», - попросила артистка фанатов.

Поклонники Николайчук, среди которых очень много иностранцев, в комментариях сразу же одарили ее комплиментами:

"Хороший профиль красивая Аида",

"Вау, простота - лучшее выражение элегантности...",

"С волнением жду кумира!",

"Такое красивое фото у тебя ❤️😍",

"Очень нарядно и красиво, ты такая замечательная❤️😘💛💙",

"Ух ты какая", - пишут в сети.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.