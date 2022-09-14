Як пише Politeka.net , на своїй сторінці Віталій оприлюднив відео, на якому спілкується з українськими захисниками, дає автографи, а бійці привітно його приймають.
При цьому сам артист одягнений у дорогий костюм.
Багатьом українцям не сподобалося, що вони побачили. Люди звернули увагу, що зараз потрібно не артистам роздвоювати автографи, а навпаки, українським захисникам, які щодня ризикують життям на фронті та женуть російських окупантів із нашої землі.
"Тепер у ЗСУ треба брати автографи, не той час",
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"Віталію, чому Ви роздаєте автографи такий гарний, у костюмі. Станьте у формі, пліч-о-пліч з нашими солдатами. Автографи зараз нікому не потрібні",
"Віталію, а ви взяли автографи у наших захисників? 💛💙", - пишуть у мережі.
Але знайшлися й такі, хто захопився вчинком Віталія Козловського.
"Радію, що в нашій країні є такі як ти, красиві, розумні, талановиті. Кожен працює на своєму фронті. Ти Молодець. Поважаю і люблю ❤️", - зазначила одна з фанаток артиста.
Нагадаємо, Козловський після скандалу з орденом від президента несподівано звернувся до українців: "Щодня молимося...
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