Українці різко засудили співака Віталія Козловського, який влаштував роздачу автографів для ЗСУ у дорогому костюмі.

Як пише Politeka.net , на своїй сторінці Віталій оприлюднив відео, на якому спілкується з українськими захисниками, дає автографи, а бійці привітно його приймають.

При цьому сам артист одягнений у дорогий костюм.

Багатьом українцям не сподобалося, що вони побачили. Люди звернули увагу, що зараз потрібно не артистам роздвоювати автографи, а навпаки, українським захисникам, які щодня ризикують життям на фронті та женуть російських окупантів із нашої землі.

"Тепер у ЗСУ треба брати автографи, не той час",

"Віталію, чому Ви роздаєте автографи такий гарний, у костюмі. Станьте у формі, пліч-о-пліч з нашими солдатами. Автографи зараз нікому не потрібні",

"Віталію, а ви взяли автографи у наших захисників? 💛💙", - пишуть у мережі.

Але знайшлися й такі, хто захопився вчинком Віталія Козловського.

"Радію, що в нашій країні є такі як ти, красиві, розумні, талановиті. Кожен працює на своєму фронті. Ти Молодець. Поважаю і люблю ❤️", - зазначила одна з фанаток артиста.

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