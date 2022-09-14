Вікторія Булітко, Єгор Крутоголов та інші зірки "Дизель шоу" вийшли на сцену у формі українських захисників.

Як пише Politeka.net , актори студії "Дизель шоу", які спочатку війни перейшли українською мовою і почали активно допомагати ЗСУ, готують чергову прем'єру для глядачів. На сторінці проекту в Instagram опублікували незвичайні кадри та заінтригували новим випуском.

На першому знімку постала Вікторія Булітко, з автоматом у руках, перебуваючи у військовій формі.

Але, як виявилось, не вона одна така. Усі учасники "Дизель шоу", які перебували на сцені, були в обмундируванні.

«Скільки разів з початку війни ви чули слово паляниця? 🤔 Через півроку цей пароль лунав на всіх блокпостах 😎 Інші паролі рідною мовою, які кожен зрозуміє, ви почуєте 16 вересня о 20:00 у черговій патріотичній прем'єрі «Дизель Шоу» 💙💛», - йдеться у публікації.

Користувачі мережі не пройшли повз і відреагували в коментарях.

"Булитко так іде форма військова",

"Дизель, ви найкращі. Чекаємо на прем'єру" - пишуть у мережі.

Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" несподівано вийшли на сцену у вишиванках.

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