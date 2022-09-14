Как пишет Politeka.net, актеры студии "Дизель шоу", которые сначала войны перешли на украинский язык и начали активно помогать ВСУ, готовят очередную премьеру для зрителей. На странице проекта в Instagram опубликовали необычные кадры и заинтриговали новым выпуском.
На первом снимке предстала Виктория Булитко, с автоматом в руках, будучи в военной форме.
Но, как оказалось, не она одна такая. Все участники "Дизель шоу", которые находились на сцене, были в обмундировании.
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«Сколько раз с начала войны вы слышали слово «паляница»? 🤔 Через полгода этот пароль раздавался на всех блокпостах 😎 Другие пароли на родном языке, которые каждый поймет, вы услышите 16 сентября в 20:00 в очередной патриотической премьере «Дизель Шоу» 💙💛», - говорится в публикации.
Пользователи сети не прошли мимо и отреагировали в комментариях.
"Булитко так идет форма военная",
"Дизель, вы лучшие. Ждем премьеру" - пишут в сети.
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