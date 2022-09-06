Актеры студии "Дизель шоу", который сначала войны перешли на украинский язык и начали активно помогать ВСУ, готовят очередную премьеру для зрителей. На странице проекта в Instagram опубликовали необычные кадры и заинтриговали новым выпуском.
Похоже, участники юмористического шоу приготовили украинцам не только юмористические номера, но и патриотические образы. Как видно на фото, Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Евгений Сморыгин, Дмитрий Танкович и другие актеры вышли на сцену в красивых нарядных вышиванках.
В подписи к публикации раскрыли подробности будущей премьеры: "Наша жизнь кардинально изменилась. Сменились в нем и супергерои. Наши актеры на новых концертах "Дизель Шоу" рассказали истории уникальных людей, поразивших их своими героическими поступками. Пожарные, волонтеры, врачи и даже пес Патрон – о новых супергероях современности смотрите в новых выпусках "Дизель Шоу". Премьера первого состоится уже в эту пятницу в 20:00 только на ютуб-канале "Юмор ICTV".
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