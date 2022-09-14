У коментарях українці також як і Юрій Горбунов не могли приховати свого захоплення та залишали слова подяки для сміливих грузинських жінок.

У Грузії дві сміливі жінки вигнали з маршрутки росіян, які кричали "Слава росії". Дві грузинські жінки емоційно висловилися на адресу рашистів, назвавши їх "проклятими окупантами" та порекомендувавши "валити додому".

Вчинком грузинок захопився відомий український телеведучий та актор Юрій Горбунов.

Так, на своїй сторінці у Instagram Юрій Горбунов виклав відповідне відео. На відео видно, коли сім'я опальних росіян (мабуть, батько, мати і дочка) залишила салон маршрутки, то чоловік, щоб хоч якось насолити у відповідь, показав грузинкам середній палець. Після цього йому крикнули "Слава Україні", а він лише повторив непристойний жест. Тому наздогін їм крикнули ще й "Героям Слава".

"Грузія сьогодні!! Дякую вам за підтримку!", - написав Юрій Горбунов у підписі до відео.

У коментарях українці також не могли приховати свого захоплення та залишали слова подяки для сміливих грузинських жінок:

"Дуже шкода, що автор цього відео невідома я б її просто обійняла за таку шалену підтримку", "Дякую за підтримку!", "Шкода, немає автору відео, хочеться їй подякувати особисто!", "Спасибі Грузія! І тобі скоро Абхазію повернуть, прокляті окупанти", "Круті, нехай інші країни візьмуть приклад, з росіянами тільки так - гнати нахабних у спину".

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