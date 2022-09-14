В Грузии две смелые женщины выгнали из маршрутки россиян, кричавших "Слава россии". Две грузинские женщины эмоционально высказались в адрес рашистов, назвав их "проклятыми оккупантами" и порекомендовав "валить домой".
Поступком грузинок восхитился известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов.
Так, на своей странице в Instagram Юрий Горбунов выложил соответствуещее видео. На видео видно, когда семья опальных россиян (по всей видимости, отец, мать и дочь) покинула салон маршрутки, то мужчина, дабы хоть как-то насолить в ответ, показал грузинкам средний палец. После этого ему крикнули "Слава Украине", а он лишь повторил непристойный жест. Потому в догонку им крикнули еще и "Героям Слава".
"Грузия сегодня!! Спасибо вам за поддержку!", - написал Юрий Горбунов в подписи к видео.
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В комментариях украинцы также не могли скрыть свого восхищения и оставляли слова благодарности для смелых грузинских женщин:
"Очень жаль, что автор этого видео неизвестна я бы ее просто обняла за такую безумную поддержку", "Спасибо за поддержку!", "Жаль, нет автора видео, хочется ее поблагодарить лично!", "Спасибо Грузия! И тебе скоро Абхазию вернут, проклятые оккупанты", "Крутые, пусть другие страны возьмут пример, с россиянами только так - гнать наглых в спину".
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