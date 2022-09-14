Як повідомляє Politeka.net , дружина продюсера "Квартал 95", артистка Ганна Саліванчук регулярно захоплює своїм стилем та ефектними образами.
На новій фотографії, яку вона розмістила у себе в Інстаграм, красуня позувала у довгій сукні синього кольору, розшитого жовтими та чорними нитками. Хвилясте укладання та яскравий макіяж довершили образ Анни Саліванчук.
«Ви дуже гарна, люблю вас», - із захопленням відреагували фоловери.
Зазначимо, що Ганна Саліванчук набула широкої популярності в комедійному серіалі «Одного разу під Полтавою». 37-річна жінка щаслива у шлюбі із продюсером «Студії Квартал 95» Олександром Божковим. Подружжя виховує двох синів: Гліба та Микиту.
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Крім того, Ганна веде кулінарну рубрику в мережах, де вдосконалить вже звичні рецепти, тому вони стають затребуваними та популярними.
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