Как пишет Politeka.net, украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" и победительница 4 сезона шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос сегодня празднует день рождения своей дочери. Трогательные фото именинницы Санта обнародовала на личной странице в Инстаграм.

14 сентября 2019 года знаменитость во второй раз стала мамой и родила дочь Софию. Сегодня ей исполнилось три года, поэтому звездная мамочка устроила для дочери настоящий праздник. На фотографии Соня позирует с огромным воздушным шаром в форме 3.

Также певица поделилась с поклонниками другими снимками дочери и написала ей трогательное поздравление.



"С днем рождения, моя вселенная 💓.Слова слишком банальны, чтобы описать тебя… Ты вызываешь такие сильные чувства, ты меняешь пространство и энергию, ты соткана из любви и счастья🙏🏼

Ты уже родилась личностью, яркой и харизматичной, с характером и пониманием этого мира.

Тебя ждёт невероятный, яркий и интересный путь!

Спасибо тебе, что ты выбрала нас 🤍", - поздравила Санта.

Звездные коллеги и обычные украинцы присоединились к поздравлениям.

"Маленькое чудо❤️ поздравляю с таким счастьем в семье 🙏🏻",

"С именинницей, дорогие! Пускай растёт здоровенькой, счастливой и под мирным небом! Обнимаю вас 🎉💐🥳❤️❤️❤️ С днём рождения куколку ❤️", - пишут в сети.

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