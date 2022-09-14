Как сообщает Politeka.net, жена продюсера "Квартал 95", артистка Анна Саливанчук регулярно восхищает своим стилем и эффектными образами.

На новой фотографии, которую она разместила у себя в Инстаграм, красотка попозировала в длинном платье синего цвета, расшитого желтыми и черными нитями. Волнистая укладка и яркий макияж довершили образ Анны Саливанчук.

«Вы очень красивая, люблю вас», - с восхищением отреагировали фоловеры.

Отметим, что Анна Саливанчук обрела широкую популярность в комедийном сериале «Однажды под Полтавой». 37-летняя женщина счастлива в браке с продюсером «Студии Квартал 95» Александром Божковым. Супруги воспитывают двух сыновей: Глеба и Никиту.

Кроме того, Анна ведет кулинарную рубрику в сецсетях, где усовершенствует уже привычные рецепты, поэтому они становятся востребованными и популярными.

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