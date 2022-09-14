Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, нещодавно повернулася до України, до рідного Києва. Співачка настільки щаслива знову опинитися вдома, що не перестає публікувати фото та відео. Кілька годин тому вона продемонтувала на сторінці в Instagram новий знімок у стильному вбранні.
Так, Настя Каменських постала в облягаючій яскравій синій міні-сукні з довгими рукавами і глибоким декольте. Відверте вбрання відмінно підкреслило всі вигини апетитної фігури артистки і дозволило помилуватися її стрункими ніжками.
Українська співачка позувала, сидячи, витягнувши босі ноги. Її важкий погляд приковує до себе увагу. Образ доповнюють білий манікюр на руках та чорний педикюр, а також шикарне укладання. Втім Настю природа нагородила шикарним кучерявим волоссям, яке не потребує особливого догляду.
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"Так затишно може бути лише вдома. Найцінніші моменти зараз!" - підписала фото Настя Каменських.
У коментарях українці засипали співачку компліментами: "Настя, Ви красуня та розумниця! талант!", "Які гарні ніжки", "У Вас приголомшлива фігура", "Потап не ревнує?", "Неймовірна. Шикарний образ".
Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.
Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.
Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.