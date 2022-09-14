Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, недавно вернулась в Украину, в родной Киев. Певица настолько счастлива снова оказаться дома, что не перестает публиковать фото и видео. Несколько часов назад она продемонтрировала на странице в Instagram новый снимок в стильном наряде.
Так, Настя Каменских предстала в облегающем ярком синем мини-платье с длинными рукавами и глубоким декольте. Откровенный наряд отлично подчеркнул все изгибы аппетитной фигуры артистки и позволил полюбоваться на ее стройные ножки.
Украинская певица позировала сидя, вытянув босые ноги. Ее томный взгляд приковывает к себе внимание. Образ дополняют белый маникюр на руках и черный педикюр, а также шикарная укладка. Впрочем Настю природа наградила шикарными вьющимися волосами, которые не нуждаются в особом уходе.
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"Так уютно может быть только дома. Самые ценные моменты сейчас!", - подписала фото Настя Каменских.
В комментариях украинцы засыпали певицу комплиментами: "Настя, Вы красавица и умница! талант!", "Какие красивые ножки", "У Вас потрясающая фигура", "Потап не ревнует?", "Невероятная. Шикарный образ".
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.