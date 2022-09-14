Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та перша героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина активно розповідає в Інстаграм про своє життя. Артистка розповідає про те, як проходять її будні, як вона доглядає сина і як зараз працює в сучасних реаліях.

«О, не минуло й тижня, як мій чоловік захворів. Тепер не треба ходити до школи і рано вставати.

Ось приходить до мене, лежить поряд. Ну що ти? Клас, таке життя, задоволений – не рано вставатиме» - невдоволено зауважує Ксенія. Як відомо, артистка сама щоранку збирає дитину та відвозить до школи, а також забирає, не користуючись послугами няні.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост та відео з поїздки до Бучі, Ірпені та Бородянки.

"Син довгий час просив мене поїхати туди. Я боялася. Боялася внутрішнього болю та депресивного стану від побаченого, але я вирішила, що мій син має побачити цю реальність. Заради особистої історії, однозначного розуміння та майбутнього", - зізнається Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями і вразила Злату Огнєвіч.

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