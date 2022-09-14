Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина активно рассказывает в Инстаграм о своей жизни. Артистка рассказывает о том, как проходят ее будни, как она ухаживает за сыном и как сейчас работает в современных реалиях.

«О, не прошло и недели, как мой мужчина заболел. Теперь не надо ходить в школу и рано вставать…

Вот приходит ко мне, лежит рядом. Ну что ты? Класс, такая жизнь, довольный – не будет рано вставать» - недовольно подмечает Ксения. Как известно, артистка сама каждое утро собирает ребенка и отвозит в школу, а также забирает, не пользуясь услугами няни.

Ранее на своей странице в Instagram артистка разместила эмоциональный пост и видео с поездки в Бучу, Ирпень и Бородянку.

"Сын долгое время просил меня поехать туда. Я боялась. Боялась внутренней боли и депрессивного состояния от увиденного, но я решила, что мой сын должен увидеть эту реальность. Ради личной истории, однозначного понимания и будущего", - признается Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.