Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на постійну зайнятість дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк виділила собі час на заняття спортом. Як вона зізналася на своїй сторінці в Instagram, вона зайнялася спортом, адже їй перестало подобатися відображення у дзеркалі.
Так співачка зізналася, що поставила собі план - повернутися до спорту, адже вона починає собі не подобатися.
Христина Горняк запостила фото, де вона працює на килимку. Одягнена в сірі легінси та білий топ, зірка знята під час занять спортом. Вона виконує вправу, яка широко застосовується в пілатесі та йозі.
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Воно зветься поза голуба або пінгвіна і виконується так: одну ногу витягаємо, а другу згинаємо в коліні і викладаємо під прямим кутом до краю килимка. Спина при цьому повинна залишатися прямою, а клубова кістка - дивитися прямо. Воно підходить для струнких ніг та пружних сідниць. Крім того, вона робить розмах ногами і стоїть у планці.
Христина Горняк наголосила, що починає маленькими кроками займатися спортом. Але їй дуже важко перемогти лінь і почати займатися. Хоча подруги переконали її, що насправді лінощів у спорті не існує, є лише – нудна вправа та невмотивованість.
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