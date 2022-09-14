Христина Горняк запостила фото, де вона працює на килимку. Одягнена в сірі легінси та білий топ, зірка знята під час занять спортом.

Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на постійну зайнятість дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк виділила собі час на заняття спортом. Як вона зізналася на своїй сторінці в Instagram, вона зайнялася спортом, адже їй перестало подобатися відображення у дзеркалі.

Так співачка зізналася, що поставила собі план - повернутися до спорту, адже вона починає собі не подобатися.

Христина Горняк запостила фото, де вона працює на килимку. Одягнена в сірі легінси та білий топ, зірка знята під час занять спортом. Вона виконує вправу, яка широко застосовується в пілатесі та йозі.

Воно зветься поза голуба або пінгвіна і виконується так: одну ногу витягаємо, а другу згинаємо в коліні і викладаємо під прямим кутом до краю килимка. Спина при цьому повинна залишатися прямою, а клубова кістка - дивитися прямо. Воно підходить для струнких ніг та пружних сідниць. Крім того, вона робить розмах ногами і стоїть у планці.

Христина Горняк наголосила, що починає маленькими кроками займатися спортом. Але їй дуже важко перемогти лінь і почати займатися. Хоча подруги переконали її, що насправді лінощів у спорті не існує, є лише – нудна вправа та невмотивованість.

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