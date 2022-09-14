Кристина Горняк запостила фото, где она трудится на коврике. Одетая в серые легинсы и белый топ, звезда снята во время занятий спортом.

Как сообщает Politeka.net, несмотря на постоянную занятость жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк выделила себе время на занятия спортом. Как она призналась на своей странице в Instagram, она занялась спортом, ведь ей перестало нравиться отражение в зеркале.

Так, певица призналась, что поставила себе план - вернуться к спорту, ведь она начинает себе не нравиться.

Кристина Горняк запостила фото, где она трудится на коврике. Одетая в серые легинсы и белый топ, звезда снята во время занятий спортом. Она выполняет упражнение, которое широко применяется в пилатесе и йоге.

Оно носит название поза голубя или пингвина и выполняется так: одну ногу вытягиваем, а вторую сгибаем в колене и выкладываем под прямым углом к краю коврика. Спина при этом должна оставаться прямой, а подвздошная кость - смотреть прямо. Оно подходит для стройных ног и упругих ягодиц. Кроме того, она делает размахи ногами и стоит в планке.

Кристина Горняк подчеркнула, что начинает маленькими шагами заниматься спортом. Но ей очень трудно победить лень и начать заниматься. Хотя подруги убедили ее, что на самом деле лени в спорте не существует, есть лишь - скучное упражнение и немотивированность.

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