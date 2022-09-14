Как сообщает Politeka.net, несмотря на постоянную занятость жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк выделила себе время на занятия спортом. Как она призналась на своей странице в Instagram, она занялась спортом, ведь ей перестало нравиться отражение в зеркале.
Так, певица призналась, что поставила себе план - вернуться к спорту, ведь она начинает себе не нравиться.
Кристина Горняк запостила фото, где она трудится на коврике. Одетая в серые легинсы и белый топ, звезда снята во время занятий спортом. Она выполняет упражнение, которое широко применяется в пилатесе и йоге.
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Оно носит название поза голубя или пингвина и выполняется так: одну ногу вытягиваем, а вторую сгибаем в колене и выкладываем под прямым углом к краю коврика. Спина при этом должна оставаться прямой, а подвздошная кость - смотреть прямо. Оно подходит для стройных ног и упругих ягодиц. Кроме того, она делает размахи ногами и стоит в планке.
Кристина Горняк подчеркнула, что начинает маленькими шагами заниматься спортом. Но ей очень трудно победить лень и начать заниматься. Хотя подруги убедили ее, что на самом деле лени в спорте не существует, есть лишь - скучное упражнение и немотивированность.
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