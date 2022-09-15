Українська актриса, переможниця "Танців із зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про те, чим балує себе вранці.

Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина почала говорити про те, як проходять її будні, чим вона займається, і як живе із сином у Києві. Не забуває Ксенія також ділитися корисною інформацією для фанатів та дивувати образами в Інстаграмі.

На цей раз Мішина вирішила детальніше розповісти, як починається її правильний ранок. Зірка не лише багато часу приділяє догляду за собою, але й давно захоплена тренуваннями, медитацією та йогою.

«Ранок почався із пранайами. Це дихальна практика. Балансує всі системи та емоційний стан. Дуже крута штука. Бажано робити щодня. Через деякий час ви будете космос.

Вона взагалі йде годину і там багато вправ, показала вам деякі», - ділиться своїми секретами гарного стану Ксенія.

Артистка любить робити маски для волосся, пити вітаміни, ходить на йогу і займається медитаціями.

При цьому не тільки доглядовими засобами Ксенія дозволяє побалувати себе, вона також часто відвідує салон краси і масажиста. Цього разу Мішина зізналася, що почала ходити на масаж, що коригує, щоб підтягнути форми.

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