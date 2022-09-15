Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о том, чем балует себя по утрам.

Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина стала чаще говорить о том, как проходят ее будни, чем она занимается, и как живет с сыном в Киеве. Не забывает Ксения также делиться полезной информацией для фанатов и удивлять образами в Инстаграм.

В этот раз Мишина решила детальнее рассказать, как начинается ее правильное утро. Звезда не только много времени уделяет уходу за собой, но также давно увлечена тренировками, медитацией и йогой.

«Утро началось с пранайами. Это дыхательная практика. Балансирует все системы и эмоциональное состояние. Очень крутая штука. Желательно делать каждый день. Через некоторое время – вы будете космос.

Она вообще идет час и там много упражнений, показала вам некоторые» - делится своими секретами хорошего состояния Ксения.

Артистка обожает делать маски для волос, пить витамины, ходит на йогу и занимается медитациями.

При этом не только уходовыми средствами Ксения позволяет себя побаловать, она также часто посещает салон красоты и массажиста. В этот раз Мишина призналась, что начала ходить на корректирующий массаж, чтобы подтянуть формы.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.