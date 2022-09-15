Відома українська телеведуча Леся Нікітюк зараз знімає новий сезон авторської передачі "Ле Маршрутка". Програму транслюють "Новим каналом", а ведуча Нікітюк досліджує цікаві куточки нашої країни, про які люди мало чули. Крім того, в рамках своєї передачі Леся розповідає про унікальні та талановиті мешканці нашої країни. На зйомки чергового випуску Леся Нікітюк вирушила до Луцька, де продемонструвала трендову осінню цибулю.

Артистка одяглася в тренч зі шкіри бежевого кольору. Під низ вона одягла звичайний чорний гольф та штани. Свій образ вона доповнила тоненьким ланцюжком та сонцезахисними окулярами.

"Одна ніч і ти звикла", - написала Нікітюк.

"Луцьк, готель Колобок, так не хочеться звідси їхати, тут так душевно, по-домашньому", - пожартувала артистка, спародувавши слова росіянки, яка в паніці тікала після вибухів у Криму.

Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася наболілим і показала обличчя крупним планом після косметолога .

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

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