Известная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас снимает новый сезон авторской передачи “Ле Маршрутка”. Программу транслируют на "Новом канале", а ведущая Никитюк исследует интересные уголки нашей страны, о которых люди мало слышали. Кроме того, в рамках своей передачи Леся рассказывает об уникальных и талантливых жителях нашей страны.

На съемки очередного выпуска Леся Никитюк отправилась в город Днепр.

В кадре, который теледива выложила в своих Инста-сторис, она появилась с бессменным водителем "Le Маршрутки" Богданом Богдановичем, которого в шутку называют «ухажером» Никитюк.

Леся стояла возле будки с фастфудом, ела и что-то увлеченно обсуждала с Богдановичем.

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Ранее мы писали, артистка с грустным лицом рассказала о тяжелых съемках.

«Добрій вечер, everybody! Если вы хотите спросить как я? Я вам отвечу, как-то так. Сейчас проходят самые тяжелые съемки в моей жизни, а я еще импат, постоянно реву, но есть очень много позитивных моментов. Самое главное – мы победим. Достаточно вам такого аргумента?», - рассказала телеведущая.

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