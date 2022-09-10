Известная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас снимает новый сезон авторской передачи “Ле Маршрутка”. Программу транслируют на "Новом канале", а ведущая Никитюк исследует интересные уголки нашей страны, о которых люди мало слышали. Кроме того, в рамках своей передачи Леся рассказывает об уникальных и талантливых жителях нашей страны.
На съемки очередного выпуска Леся Никитюк отправилась в город Днепр.
В кадре, который теледива выложила в своих Инста-сторис, она появилась с бессменным водителем "Le Маршрутки" Богданом Богдановичем, которого в шутку называют «ухажером» Никитюк.
Леся стояла возле будки с фастфудом, ела и что-то увлеченно обсуждала с Богдановичем.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Там полный коллапс и катастрофа": в ОП раскрыли, какая сейчас ситуация с оккупантами на Харьковщине
"Нам некуда ехать": россиян начали активно гнать из Польши
Ольга Сумская нарвалась на критику из-за фото возле церкви: "Московская..."
Дантес признался, почему его никогда не возьмут на службу в ВСУ: "С моим здоровьем только бумажки перекладывать..."
Ранее мы писали, артистка с грустным лицом рассказала о тяжелых съемках.
Напомним, Леся Никитюк поделилась наболевшим и показала лицо крупным планом после косметолога
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.