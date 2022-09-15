Известная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас снимает новый сезон авторской передачи “Ле Маршрутка”. Программу транслируют на "Новом канале", а ведущая Никитюк исследует интересные уголки нашей страны, о которых люди мало слышали. Кроме того, в рамках своей передачи Леся рассказывает об уникальных и талантливых жителях нашей страны. На съемки очередного выпуска Леся Никитюк отправилась в Луцк, где продемонстрировала трендовый осенний лук.
Артистка облачилась в тренч из кожи бежевого цвета. Под низ она надела обычный черный гольф и штаны. Свой образ она дополнила тоненькой цепочкой и солнцезащитными очками.
«Одна ночь и ты привыкла», - написала Никитюк.
«Луцк, отель Колобок, так не хочется отсюда уезжать, тут так душевно, по-домашнему», - пошутила артистка, спародировав слова россиянки, которая в панике убегала после взрывов в Крыму.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Дочь Поляковой после скандального заявления, поспешила все объяснить: "Все хорошо..."
"Спасти не удалось": внезапно скончался известный российский пропагандист
Назван единственный участок фронта, где россияне пытаются наступать: "Хоть как-то"
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
Напомним, Леся Никитюк поделилась наболевшим и показала лицо крупным планом после косметолога
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.
Также Politeka писала, что Никитюк, которая скрывает личную жизнь, засветилась со своим "ухажером": стояла возле будки с фастфудом