Известная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас снимает новый сезон авторской передачи “Ле Маршрутка”. Программу транслируют на "Новом канале", а ведущая Никитюк исследует интересные уголки нашей страны, о которых люди мало слышали. Кроме того, в рамках своей передачи Леся рассказывает об уникальных и талантливых жителях нашей страны. На съемки очередного выпуска Леся Никитюк отправилась в Луцк, где продемонстрировала трендовый осенний лук.

Артистка облачилась в тренч из кожи бежевого цвета. Под низ она надела обычный черный гольф и штаны. Свой образ она дополнила тоненькой цепочкой и солнцезащитными очками.

«Одна ночь и ты привыкла», - написала Никитюк.

«Луцк, отель Колобок, так не хочется отсюда уезжать, тут так душевно, по-домашнему», - пошутила артистка, спародировав слова россиянки, которая в панике убегала после взрывов в Крыму.

Напомним, Леся Никитюк поделилась наболевшим и показала лицо крупным планом после косметолога

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Никитюк, которая скрывает личную жизнь, засветилась со своим "ухажером": стояла возле будки с фастфудом