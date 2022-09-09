Как сообщает Politeka.net, телеведущая Леся Никитюк всегда находится в гуще событий. После съемок и волонтерства она успевает общаться с поклонниками и поделиться интересными моментами из своей жизни.
Так, в Instagram stories артистка с грустным лицом рассказала о тяжелых съемках.
«Добрій вечер, everybody! Если вы хотите спросить как я? Я вам отвечу, как-то так. Сейчас проходят самые тяжелые съемки в моей жизни, а я еще импат, постоянно реву, но есть очень много позитивных моментов. Самое главное – мы победим. Достаточно вам такого аргумента?», - рассказала телеведущая.
В завершении Леся Никитюк спросила у своих фолловеров, как она выглядит и показала свое лицо максимально близко.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Пятьдесят километров за три дня": раскрыто, кто на самом деле помогает ВСУ в контрнаступлении
Елизавета II ушла из жизни: первые подробности трагедии
"Чудо-женщина": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях показала прелести, которые даже бретельки не выдержали
"Более 30 ножевых ранений": в оккупированной Ялте вспыхнул бунт, кадры и подробности
Ранее, Леся Никитюк продемонстрировала свой визит к косметологу и похвасталась результатом после процедур. Она показала, как ей делают чистку лица – удаляют комедоны.
"На самом деле результат гораздо лучше", – отметила теледива.
Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.