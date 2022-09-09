Как сообщает Politeka.net, телеведущая Леся Никитюк всегда находится в гуще событий. После съемок и волонтерства она успевает общаться с поклонниками и поделиться интересными моментами из своей жизни.

Так, в Instagram stories артистка с грустным лицом рассказала о тяжелых съемках.

«Добрій вечер, everybody! Если вы хотите спросить как я? Я вам отвечу, как-то так. Сейчас проходят самые тяжелые съемки в моей жизни, а я еще импат, постоянно реву, но есть очень много позитивных моментов. Самое главное – мы победим. Достаточно вам такого аргумента?», - рассказала телеведущая.

В завершении Леся Никитюк спросила у своих фолловеров, как она выглядит и показала свое лицо максимально близко.

Ранее, Леся Никитюк продемонстрировала свой визит к косметологу и похвасталась результатом после процедур. Она показала, как ей делают чистку лица – удаляют комедоны.

"На самом деле результат гораздо лучше", – отметила теледива.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.