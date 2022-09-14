За словами Мартиновської, спочатку вона розглядала приватні школи для малечі з англійською та французькою мовою, але зіштовхнулася з двома проблемами. Про це вона повідомила у своїх Instagram-stories.
«Важко знайти вільне місце, треба записуватись за рік і високу вартість навчання. У середньому виходить близько 30-35 тис. євро на рік і гроші потрібно платити наперед», - розповіла вона.
Щодо державних шкіл, то переселенцям потрібна «приписка» і обирати навчальний заклад можна лише поряд із тимчасовим житлом.
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"Я намагалася влаштувати Віру ближче до моєї майбутньої роботи, але так не працює - тільки біля будинку", - продовжила Ольга.
Також шеф-кухар пояснила, що в Парижі дуже багато національностей, і якщо дитина зовсім нічого не розуміє, то її на рік відправлять до класу з особливим підходом.
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