Шеф-кухар Ольга Мартиновська, зірка "Майстер Шеф", розповіла про труднощі з освітою для переселенців у Парижі.

За словами Мартиновської, спочатку вона розглядала приватні школи для малечі з англійською та французькою мовою, але зіштовхнулася з двома проблемами. Про це вона повідомила у своїх Instagram-stories.

«Важко знайти вільне місце, треба записуватись за рік і високу вартість навчання. У середньому виходить близько 30-35 тис. євро на рік і гроші потрібно платити наперед», - розповіла вона.

Щодо державних шкіл, то переселенцям потрібна «приписка» і обирати навчальний заклад можна лише поряд із тимчасовим житлом.

"Я намагалася влаштувати Віру ближче до моєї майбутньої роботи, але так не працює - тільки біля будинку", - продовжила Ольга.

Також шеф-кухар пояснила, що в Парижі дуже багато національностей, і якщо дитина зовсім нічого не розуміє, то її на рік відправлять до класу з особливим підходом.

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