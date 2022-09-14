Шеф-повар Ольга Мартыновская, звезда "Мастер Шеф", рассказала о трудностях с образованием для переселенцев в Париже.

По словам Мартыновской, сначала она рассматривала частные школы для малышей с английским и французским языком, но столкнулась с двумя проблемами. Об этом она сообщила в своих Instagram-stories.

«Трудно найти свободное место, нужно записываться за год и высокая стоимость обучения. В среднем выходит около 30-35 тыс. евро за год и деньги нужно платить наперед», - рассказала она.

Что касается государственных школ, то переселенцам нужна «приписка» и выбирать учебное заведение можно только рядом с временным жильем.

«Я пыталась устроить Веру ближе к моей будущей работе, но так не работает – только около дома», - продолжила Ольга.

Также шеф-повар объяснила, что в Париже очень много национальностей, и если ребенок совсем ничего не понимает, то его на год отправят в класс с особенным подходом.

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