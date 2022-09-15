Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун вже 63 роки, але вона не думає сидіти вдома без діла. І хоча знаменита виконавиця не так часто сяє на красних доріжках, як раніше, вона намагається вести активний спосіб життя. Стоун не тільки відвідує модні покази та світські заходи.

Шерон також захоплена спортом, почала малювати картини і з недавніх пір може похвалитися кадрами з кінних прогулянок. На цей раз знаменитість поділилася промовистим фото зі свого недавнього відпочинку.

Схоже, встигає артистка не лише худнути, а й займатися корисним відпочинком:

«Дякую дамам з @onegunranch за таке необхідне спілкування з природою ❣️» - написала Шерон.

У мережі відреагували:

«Гарні ви двоє ✨; Гарний кадр! 😍; красиво!!✨; Чарівний 🐴; Дуже гарна картинка; Мила матуся 😍; Гарно 😍; Успіхів вам ✌️; Красива дама; Дійсно красиво ❤; Чудово; Доброго ранку😍 Завжди красива; Який гарний кадр! 😍❤️».

«Відчуваю чари на вечірці 70-х для @dearjanesla, казковий новий ресторан у Марині ❣️» - похвалилася невеликим відпочинком Шерон. Ще нещодавно артистка розповідала про те, як знову почала набувати форми і знову запізнилася з пляжним сезоном.

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