Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун уже 63 года, но она не думает сидеть дома без дела. И хотя знаменитая исполнительница не так часто блистает на крастных дорожках, как раньше, она старется вести активный образ жизни. Стоун не только посещает модные показы и светские мероприятия.

Шэрон также увлечена спортом, начала рисовать картины и с недавних пор может похвастаться кадрами из конных прогулок. В этот раз знаменитость поделилась красноречивым фото из своего недавнего отдыха.

Похоже, успевает артистка не только худеть, но и заниматься полезным отдыхом:

«Спасибо дамам из @onegunranch за столь необходимое общение с природой ❣️» - написала Шэрон.

В сети отреагировали:

«Красивые вы двое ✨; Красивый кадр!😍; красиво!!✨; Волшебный 🐴; Очень красивая картинка; Милая мамочка 😍; Красиво 😍; Удачи вам ✌️; Красивая дама; Действительно красиво ❤; Потрясающе; Доброе утро😍 Всегда красивая; Какой красивый кадр! 😍❤️».

«Чувствую волшебство на вечеринке 70-х для @dearjanesla, сказочный новый ресторан в Марине ❣️» - похвасталась небольшим отдыхом Шэрон. Еще недавно артистка рассказывала о том, как снова начала приходить в форму и снова опоздала с пляжным сезоном.

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