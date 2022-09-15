19-річна донька актриси студії «Квартал 95» Олени Кравець Марія нещодавно без матері та молодшого брата із сестрою повернулася до України. Наразі дівчина знаходиться у Києві.
У своїх Instagram-сторіс Марія Кравець опублікувала чорно-білий домашній кадр.
Дівчина, стоячи перед дзеркалом, навела телефон і зняла себе на повний зріст. Маша була одягнена у повсякденний одяг: джинси та коротку білу футболку з написом: «Я люблю Париж».
Дочка Кравець похвалилася стрункою фігурою татуюванням тризуб на правій руці. Малюнок вона зробила зовсім недавно.
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Зазначимо, що ще Марія має тату з написом на "танцюй". Марія обзавелася ним у грудні 2021-го. Підшкірний малюнок пов'язаний з її потягом до хореографії, оскільки дівчина професійно займається танцями.
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