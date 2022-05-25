Известная украинская актриса, звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец растрогала снимками и историей о своих детях.

В сторис на своей странице в Instagram звезда разместила пару трогательных фото своих маленьких двойняшек и пересказала коротенькую, но очень показательную беседу с ними: 5-летний ребенок решил поинтересоваться у мамы, почему россияне напали на Украину, и сам дал ответ на свой же вопрос.

На фотографиях Катя и Ваня сидят на скамейке, завернувшись в желто-голубой флаг и держась за руки.

"— Мам, русские на нас напали, потому что им не нравилось, что мы хорошо живем?

- Ну, можно и так сказать...

— Мам, но они же вместо того, чтобы завидовать, могли просто попросить рассказать, как мы это делаем. И все...", - поделилась Елена Кравец.

Отметим, Елена Кравец, как и ее коллеги по студии "Квартал 95", с начала боевых действий старалась максимально поддержать украинский народ и армию. Она занималась проведением благотворительных концертов "Добрый вечер, мы из Украины", в которых приняло участие множество знаменитостей, в частности Надя Дорофеева, Виктория Булитко, Jerry Heil, Монатик и другие.

Артисты выступали во многих странах Европы, а все собранные с продажи билетов деньги передали для помощи пострадавшим украинцам.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук довела украинцев до слез новым видео.

Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.

Также Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.