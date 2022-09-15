19-летняя дочь актрисы студии «Квартал 95» Елены Кравец Мария недавно без матери и младшего брата с сестрой вернулась в Украину. Сейчас девушка находится в Киеве.
В своих Instagram-сторис Мария Кравец опубликовала черно-белый домашний кадр.
Девушка, стоя перед зеркалом, навела телефон и запечатлела себя в полный рост. Маша была одета в повседневную одежду: джинсы и короткую белую футболку с надписью: «Я люблю Париж».
Дочь Кравец похвасталась стройной фигурой и татуировкой тризуб на правой руке. Рисунок она сделала совсем недавно.
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Отметим, что еще у Мариии есть тату с надписью на "танцюй". Мария обзавелась им в декабре 2021-го. Подкожный рисунок связан с ее тягой к хореографии, так как девушка профессионально занимается танцами.
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