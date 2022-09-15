Український ведучий, шоумен та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков намагається підтримувати зв'язок зі знайомими та передплатниками з його рідного міста. Так, користувачі надіслали телеведучому фотографії з російськими підручниками, які отримали маріупольські школярі. Відповідне фото він опублікував у себе в Instagram.
У навчальному посібнику від окупантів у фарбах розписано про "батьківщину росії" та "російський патріотизм".
"Наша країна називається росія. Це найбільша країна світу. Це наша Батьківщина", - написано у навчальному посібнику від окупантів, яку показав Андрій Бєдняков.
Зірка "Орел і Решка" також показав скріншот зі шкільного чату із домашнім завданням з музики для українських дітей, яких змушують вивчити приспів та куплет гімну росії.
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Варто зазначити, що Андрій Бєдняков народився у Маріуполі, там жила його сестра та мама, яка померла під час облоги росіянами мирного українського міста.
Телеведучий часто згадує, як до початку війни росії проти України часто подорожував, але завжди чекав на момент, коли повернеться до рідного міста — Маріуполя.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.