Украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков показал учебник, по которому заставляют учиться детей во временно оккупированном Мариуполе.

Украинский ведущий, шоумен и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков пытается поддерживать связь со знакомыми и подписчиками из его родного города. Так пользователи прислали телеведущему фотографии с русскими учебниками, которые получили мариупольские школьники. Соответствующее фото он опубликовал у себя в Instagram.

В учебном пособии от оккупантов в красках расписано о "родине россии" и "российском патриотизме".

"Наша страна называется россия. Это самая большая страна мира. Это наша Родина", — написано в учебном пособии от оккупантов, которую показал Андрей Бедняков.

Звезда "Орел и Решка" также показал скриншот из школьного чата с домашним заданием по музыке для украинских детей, которых заставляют выучить припев и куплет гимна россии.

Стоит отметить, что Андрей Бедняков родился в Мариуполе, там жила его сестра и мама, которая умерла во время осады россиянами мирного украинского города.

Телеведущий часто вспоминает, как до начала войны россии против Украины часто путешествовал, но всегда ждал момента, когда вернется в родной город — Мариуполь.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.