Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою Михайла Хоми з гурту Дзідзьо. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно Оля вперше показала свого чоловіка, із яким разом уже 21 рік. Не забуває Цибульська і про Тікток, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Оля поділилася відео з Віталієм Козловським. Як можна зрозуміти, зірки довгий час не бачилися і нарешті зустрілися.

"До кінця. Зазначай, з ким буде така зустріч після довгої розлуки", - написала Оля.

Варто зазначити, що Цибульська та Козловський спільно вели програму на музичному телеканалі, а також разом працювали провідними на різних проектах.

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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Молодці", "Богиня", "Круто", "Кінцівка топ", "Шикарні".

@cybulskaya

до кінця! 😱😂 відмічай з ким буде така сама зустріч після довгої розлуки 💔 @vkozlovskiy

♬ Сьогодні (feat. CHILIBI) - Оля Цибульська

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