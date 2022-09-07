Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ольга Цибульская недавно вернулась из Западной Украины в Киев. На своей странице в личном блоге Инстаграм она призналась, что ей трудно привыкнуть к тому настолько украинская столица изменилась, возможно, кто-то этого не заметил, но артистка видит.
Оля Цибульская подчеркнула, что сегодня уже восьмой день, как семья вернулась в украинскую столицу, а она еще привыкает к тем изменениям, которые здесь видит.
"До сих пор привыкаю к тому, что город совершенно другой. Привыкаю к тому, что жизнь в нем совсем другая. И планы уже у тебя совсем другие. Ритм и вообще все другое. Привыкаю к тому, что я в нем уже совсем другая", - рассказала Оля Цибульская.
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Певица призналась, что пытается найти глазами что-то знакомое, что-то что покажет, что она все еще живая и жизнь продолжается. Напоминает, что ты человек, у которого есть прошлое и обязательно будет будущее.
"6 месяцев я жила в Украине, но не в Киеве. Мы двое очень сильно изменились. Мы словно снова присматриваемся друг к другу", - резюмировала известная украинская певица Оля Цибульская.
Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.