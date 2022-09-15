Певица Оля Цибульская, кума солиста Дзидзьо Михаила Хомы, показала, как встретилась с Виталием Козловским после долгой разлуки.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Оля впервые показала своего мужа, с которым вместе уже 21 год. Не забывает Цибульская и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Оля поделилась видео с Виталием Козловским. Как можно понять, звезды долгое время не виделись и наконец-то встретились.

"До конца. Отмечай, с кем будет такая самая встреча после долгой разлуки", - написала Оля.

Стоит отметить, что Цибульская и Козловский совместно вели программу на музыкальном телеканале, а также вместе работали ведущими на разных проектах.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Молодцы", "Богиня", "Круто", "Концовка топ", "Шикарные".

Напомним, Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны

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