Як відомо, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою та моделлю, яка вже багато місяців зайнята допомогою для ЗСУ та українців. Артистка встигає зняти цікаві фото та відео для фанатів.

«Вчора відзняли випуски мого нового кулінарного шоу «Такі справи», знімали волонтерів. Вночі майже не спала, бо дуже болить. Все, що ми готуємо, відправляємо ЗСУ, учора був шпиталь» - розповіла Даша.

Після цього одна з шанувальниць зауважила, що чоловіки в лавах наших воїнів правда цінують таку підтримку. Навіть учора вечеряти чоловіки спочатку не хотіли, коли дізналися, що це від Даші – бігом усі поїли:

«Клас, плачу знову» – радісно зауважила Даша.

Встигає Даша приділити також час і собі коханій, вирушаючи на невеликий відпочинок, прогулюючись із улюбленими вихованцями. Також нещодавно артистка порадувала довгоочікуваними кадрами з нової фотосесії у провокаційному вигляді.

«Коштовності країни для мене зараз виглядає так. Багато працюю щодня. Собачки поряд зі мною. Щоб ви навіть не сумнівалися, незабаром ми покажемо вам сучасний освітній проект, якому віддаємо серце».

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