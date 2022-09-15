Как известно, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, которая уже много месяцев занята помощью для ВСУ и украинев. Артистка успевает также снять интересные фото и видео для фанатов.

«Вчера отсняли выпуски моего нового кулинарного шоу «Такі справи», снимали волонтеров. Ночью почти не спала, потому что очень болит. Все, что мы готовим, отправляем ВСУ, вчера был госпиталь» - рассказала Даша.

После этого одна из поклонниц подметила, что мужчины в рядах наших воинов правда ценят такую поддержку. Даже вчера ужинать мужчины сначала не хотели, когда узнали, что это от Даши – бегом все поели:

«Класс, плачу опять» - радостно подметила Даша.

Успевает Даша уделить также время и себе любимой, отправляясь на небольшой отдых, прогуливаясь с любимыми питомцами. Также недавно артистка порадовала долгожданными кадрами из новой фотосессии в провокационном виде.

«Драгоценности страны для меня сейчас выглядит так. Много работаю, каждый день. Собачки рядом со мной. Чтобы вы даже не сомневались, совсем скоро мы покажем вам современный образовательный проект, которому отдаем сердце».

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